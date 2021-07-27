Николя Мор: бренд Dacia не будет работать в России

Москва, 27 июля. Румынская Dacia не станет поставлять машины на отечественный рынок.

Президент АвтоВАЗа Николя Мор прокомментировали планы реализации Dacia в России. Он отметил в интервью журналу «Эксперт», что румынская марка не появится на российском авторынке.

«Планов производить машины Dacia на территории России нет, так же как нет планов выводить марку Dacia на российский рынок», — указал в комментарии изданию глава концерна.

По словам руководителя автомобильного предприятия, компания Dacia может начать чаще использовать компоненты Lada у себя в производстве, а мощности АвтоВАЗа будут применять детали Dacia, что сделает инжиниринг брендов более универсальным, однако реализации Lada в Румынии и Dacia в России не планируется.

Как заявлял журналистам Николя Мор ранее, модели Lada с электрическими двигателями выйдут на рынок как минимум через десять лет.