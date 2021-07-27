Организаторы Koktebel Jazz Party объявили участников фестиваля

Коктебель, 27 июля. Оргкомитет Koktebel Jazz Party объявил список участников и программу международного джазового фестиваля, который пройдет в Крыму с 20 по 22 августа.

В первый день мероприятия на Главной сцене выступит ансамбль «Уральский диксиленд». Кроме того, зрителей ждут программа квинтета барабанщика Павла Тимофеева со специальным гостем и «Музыкальная дуэль» джазовых пианистов Даниила Крамера и Валерия Гороховского. На Волошинской сцене появится коллектив саксофониста Станислава Должкова с джазовыми импровизациями.

Во второй и третий день на Главной сцене выступят Биг-бэнд Георгия Гараняна, музыкант-саксофонист Сергей Головня и его ансамбль Electro Machine, певица Мариам Мерабова и другие коллективы и солисты. Гостей Koktebel Jazz Party ждет также ждут выступления ансамбля интуитивной музыки «Три-О» и квартета пианиста Алексея Беккера «Снобы» на Волошинской сцене.

Полный список участников представлен на сайте фестиваля. Организаторы отметили, что это не окончательный вариант — перечень может быть обновлен и дополнен.

Ранее Koktebel Jazz Party назвал первых участников фестиваля. Среди них оказался ансамбль Ярослава Окуня.