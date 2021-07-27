Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июля 12:32
12:32
Экономика
Торги по двум месторождениям в ЯНАО состоятся 8 сентября
12:32
Происшествия
Нижегородский подросток погиб от удара током
12:31
Общество
Медалистку Олимпиады в Токио Татьяну Минину встретили в аэропорту родного города
12:30
Происшествия
Несовершеннолетнюю девушку изнасиловали на заднем сидении «Лады Приоры» в Мытищах
12:30
Общество
Власти села в Дагестане сняли действовавший почти месяц карантин по COVID-19
12:29
Общество
Человечеству предсказали рекордную жару в ближайшие десятилетия
12:28
Шоу-бизнес
Шепелев собирается отправить сына от Жанны Фриске на учебу за границу
12:27
Общество
«Российский» штамм коронавируса исключили из списка отслеживания ВОЗ
12:27
Общество
Скончался корреспондент МИА «Россия сегодня» Виссам Матта
12:26
Политика
Избирком Петербурга решил аннулировать выдвижение Фатьяновой на выборы
Все новости

Организаторы Koktebel Jazz Party объявили участников фестиваля
Общество
Организаторы Koktebel Jazz Party объявили участников фестиваля
instagram.com  /  @koktebeljazzparty

Коктебель, 27 июля. Оргкомитет Koktebel Jazz Party объявил список участников и программу международного джазового фестиваля, который пройдет в Крыму с 20 по 22 августа.

В первый день мероприятия на Главной сцене выступит ансамбль «Уральский диксиленд». Кроме того, зрителей ждут программа квинтета барабанщика Павла Тимофеева со специальным гостем и «Музыкальная дуэль» джазовых пианистов Даниила Крамера и Валерия Гороховского. На Волошинской сцене появится коллектив саксофониста Станислава Должкова с джазовыми импровизациями.

Во второй и третий день на Главной сцене выступят Биг-бэнд Георгия Гараняна, музыкант-саксофонист Сергей Головня и его ансамбль Electro Machine, певица Мариам Мерабова и другие коллективы и солисты. Гостей Koktebel Jazz Party ждет также ждут выступления ансамбля интуитивной музыки «Три-О» и квартета пианиста Алексея Беккера «Снобы» на Волошинской сцене.

Полный список участников представлен на сайте фестиваля. Организаторы отметили, что это не окончательный вариант — перечень может быть обновлен и дополнен.

Ранее Koktebel Jazz Party назвал первых участников фестиваля. Среди них оказался ансамбль Ярослава Окуня.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Организаторы Koktebel Jazz Party объявили участников фестиваля
коктебель джазовый фестиваль jazz party
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru