Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 27 июля

Москва, 27 июля. Врачи выявили 23 032 новых случая коронавируса в России за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Многие россияне не замечали у себя никаких признаков заболевания, выявить вирус удалось благодаря масштабному тестированию на COVID-19 по всей стране. Прирост числа новых пациентов с коронавирусом стал минимальным для России с 30 июня, обратили внимание в оперштабе.

Массовая вакцинация от COVID-19 началась в России с января 2021 года. Жители страны могут пройти процедуру с использованием одного из отечественных препаратов. Вакцину «Спутник V» признали почти в 70 странах по всему миру, а также разрешили использовать для беременных.