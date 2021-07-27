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Житель Камчатки выловил четыре тонны лосося и стал фигурантом уголовного дела
Происшествия
Житель Камчатки выловил четыре тонны лосося и стал фигурантом уголовного дела
rsn-kld.ru  /  Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области

Петропавловск-Камчатский, 27 июля. Ущерб от незаконных действий рыбака оценили в почти 2,5 млн рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов.

Действия троих злоумышленников пресекли сотрудники Усть-Большерецкого муниципального отделения полиции. Всего они выловили около трех тысяч штук рыб лососевых видов, преимущественно это самцы горбуши.

В беседе с полицейскими один из мужчин сообщил ложные сведения о том, что он имеет необходимые для вылова рыбы документы. Однако информация оказалась неправдивой. Правоохранители решают вопрос о наказании для рыбака.

Экологи выясняют причину массовой гибели рыбы в реке Туяляс в Башкирии. По предварительным данным, к гибели могла привести либо слишком теплая вода, которая нагрелась в связи с установившейся жаркой погодой, либо ошибки при транспортировке.

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уголовное дело камчатка ловля рыбы
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