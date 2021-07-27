Капитан сборной России по волейболу поделился ожиданиями от матча с бразильцами

28 июля российские волейболисты проведут третий матч группового этапа на Олимпийских играх. Соперник очень сложный — именитая сборная Бразилии. Накануне команда ОКР одержала победу над еще одним грандом мирового волейбола — сборной США (3:1), а бразильцы оказались сильнее команды Аргентины (3:2), хотя изначально проигрывали 0:2 по партиям.

Капитан волейбольной сборной России Игорь Кобзарь в комментарии ФАН признался, что ждет от матча с бразильцами ярких эмоций и положительного результата.

«Жду прежде всего праздника — от таких матчей получаешь настоящее удовольствие. Наверняка будет напряженная борьба. Ну и, конечно, я ожидаю победы нашей сборной», — сказал он.

Также российский связующий поделился впечатлениями от игры команды Ирана, которая на эту Олимпиаду приехала под руководством российского специалиста, бывшего главного тренера сборной России Владимира Алекно, и совершила грандиозную сенсацию, обыграв сборную Польши.

«Иран очень сильно удивил. У иранской сборной особые взаимоотношения с поляками. Много было всевозможных конфликтных ситуаций — и со сборной Польши в целом, и конкретно с Михаилом Кубяком. Последний, правда, на площадку не выходил, видимо, какие-то проблемы со здоровьем. Это значимая, большая, историческая победа для Ирана, где очень любят волейбол — наверняка после окончания матча там был настоящий праздник. У иранцев не так много побед над Польшей, тем более Польшей в настолько грозном составе. Очень рад за команду Ирана, они играли достойно и заслужили победу. И, конечно, рад за Владимира Романовича Алекно, который возглавляет иранскую сборную и помог ей добиться успеха», — отметил Кобзарь.

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