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Коммунальщики заплатят за загрязнение реки в Мордовии
Общество
Коммунальщики заплатят за загрязнение реки в Мордовии
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Пятина

Саранск, 27 июля. Компания «Рузканал» заплатит за загрязнение водного объекта в Мордовии. С апреля канализационные стоки нескончаемым потоком поступают в реку Инсар. После обращения жителей города Рузаевка корреспондент ФАН провел журналистское расследование.

Людей беспокоит не только неприятный запах на улицах, но и судьба обитателей реки и перспектива возникновения экологической катастрофы. Инсар несет свои воды через столицу Мордовии Саранск, впадает в Алатырь, а затем в правый приток Волги — Суру.

После жалобы измученных зловонием граждан региональные Росприроднадзор, Роспотребнадзор и минлесхоз провели проверку. Специалисты лаборатории ЦЛАТИ сделали анализ проб воды и почвы. Выяснилось, что показатели вредных веществ превышают допустимые нормы в несколько раз. Поэтому ведомства обязали предприятие устранить нарушения.

Коммунальщики заплатят за загрязнение реки в Мордовии
Федеральное агентство новостей  / Ирина Пятина

«В связи с неисполнением ООО «Рузканал» требований выданного Роспотребнадзором предписания, 20.07.2021 в суд направлено исковое заявление о понуждении ликвидировать образовавшеюся аварию на канализационных сетях, которое находится на рассмотрении. За неисполнение ООО «Рузканал» выданного региональным министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования предписания в отношении него возбуждено дело по ст. 19.5 КоАП РФ, которое находится на рассмотрении», — сообщили в региональной прокуратуре.

По информации ведомства, юридическое лицо и руководитель компании за свои злодеяния заплатят в казну 180 тысяч рублей. Кроме этого, специалисты рассчитали ущерб, нанесенный почве при сбросе нечистот — более 370 тысяч.

Ранее ФАН писал, что Росприроднадзор наказал спиртзавод «Кемлянский» за загрязнение реки Алатырь в Мордовии. Компании придется заплатить более полумиллиона рублей.

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Все новости / Общество / Коммунальщики заплатят за загрязнение реки в Мордовии
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