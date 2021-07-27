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Рябков выразил надежду на продолжение диалога с США после консультаций в Женеве
Политика
Рябков выразил надежду на продолжение диалога с США после консультаций в Женеве
wikipedia.org  /  The Official CTBTO Photostream / CC BY 2.0

Москва, 27 июля. Россия рассчитывает, что диалог Москвы и Вашингтона продолжится после проведения консультаций в Женеве 28 июля, заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Как стало известно ранее, российская и американская делегации обсудят вопросы стратегической стабильности. Переговоры состоятся в рамках программы развития соглашений, которые были достигнуты во время встречи президентов России и США в Швейцарии.

Американскую делегацию на переговорах возглавит заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. В состав группы также войдет заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

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