Рябков выразил надежду на продолжение диалога с США после консультаций в Женеве

Москва, 27 июля. Россия рассчитывает, что диалог Москвы и Вашингтона продолжится после проведения консультаций в Женеве 28 июля, заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Как стало известно ранее, российская и американская делегации обсудят вопросы стратегической стабильности. Переговоры состоятся в рамках программы развития соглашений, которые были достигнуты во время встречи президентов России и США в Швейцарии.

Американскую делегацию на переговорах возглавит заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. В состав группы также войдет заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.