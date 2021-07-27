Россиян предупредили о рисках отравиться арбузом

Москва, 27 июля. Употребление ранних арбузов может нести определенные риски для здоровья, рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Чем позже будет куплен арбуз, тем лучше. Оптимальным временем для их употребления является вторая половина августа и сентябрь, объяснил медик в комментарии изданию "Москва 24".

"Это то время, когда арбузы действительно вызревают у нас в России без различных химикатов и пестицидов", — рассказал Арзамасцев.

При покупке можно наткнуться на арбуз выращенный как в теплицах, так и на натуральных удобрениях. Минус первого варианта заключается в том, что он не успел дозреть и накопить достаточное количество витаминов, однако это не критично. Во втором случае арбуз вырос на химических удобрениях. Наткнуться на такое можно и в сезон, но в конце июля и начале августа риски купить плохую ягоду куда выше, отметил специалист.

"Вполне вероятно от употребления такого продукта получить пищевую аллергию и даже отравление", — объяснил он.

Определить количество химикатов, которое содержится внутри продукта, практически невозможно. Но для того, чтобы обезопасить себя, при выборе арбуза стоит смотреть на его естественную зрелость. Она заключается в наличии желтого пятна и сухого хвостика, рассказал Арзамасцев.

Еще одним популярным летним продуктом является дыня. Ее калорийность составляет 35 килокалорий на 100 граммов, при этом энергетическая ценность арбуза составляет 25 калорий на 100 граммов. Внимание на это обратила врач-диетолог Ольга Кораблева.