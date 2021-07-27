Китайцы захотели купить Курильские острова у России

Пекин, 27 июля. Читатели одного китайского издания хотят, чтобы КНР забрала Курильские острова себе, если Россия и Япония не смогут прийти к соглашению по этому вопросу.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправился с рабочей поездкой на Дальний Восток. Глава правительства уже посетил остров Итуруп, который является частью Курил. Кабинет министров после возвращения премьера сформулирует предложения, которые касаются развития экономического партнерства Москвы и Токио на островах архипелага. Однако в Японии остались недовольны визитом Мишустина, поскольку Токио до сих пор претендует на эти земли, пишет «ПолитРоссия».

Пользователи Сети из Китая напомнили, что курильский вопрос мешает России и Японии подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны. В Пекине неожиданно предложили свой вариант решения проблемы — купить территории.

«Продайте острова Китаю», — написал один из комментаторов.

Другой юзер предложил властям Китая обсудить с российским руководством размещение военных баз КНР на Курильских островах.

«Надеемся, что Китай увеличит инвестиции в российские Курильские острова», — отметил интернет-пользователь.

Военный политолог Александр Перенджиев ранее оценил реакцию Токио на рабочую поездку Мишустина. По мнению эксперта, Кремль должен ставить на место японских представителей.

Сообщалось, что власти Японии выразили протест РФ из-за визита премьер-министра Мишустина на Курилы. Российский посол назвал действия Токио неприемлемыми, передает НСН.