Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июля 12:31
12:31
Общество
Медалистку Олимпиады в Токио Татьяну Минину встретили в аэропорту родного города
12:30
Происшествия
Несовершеннолетнюю девушку изнасиловали на заднем сидении «Лады Приоры» в Мытищах
12:30
Общество
Власти села в Дагестане сняли действовавший почти месяц карантин по COVID-19
12:29
Общество
Человечеству предсказали рекордную жару в ближайшие десятилетия
12:28
Шоу-бизнес
Шепелев собирается отправить сына от Жанны Фриске на учебу за границу
12:27
Общество
«Российский» штамм коронавируса исключили из списка отслеживания ВОЗ
12:27
Общество
Скончался корреспондент МИА «Россия сегодня» Виссам Матта
12:26
Политика
Избирком Петербурга решил аннулировать выдвижение Фатьяновой на выборы
12:25
Общество
Сценарист «Декстера» пообещал зрителям мощный финал истории
12:22
Общество
Крымчане назвали привычку туристов, которая раздражает местных
Все новости

Китайцы захотели купить Курильские острова у России

  /   Обновлено: 27 июля 2021 11:29
Политика
Китайцы захотели купить Курильские острова у России
Федеральное агентство новостей

Пекин, 27 июля. Читатели одного китайского издания хотят, чтобы КНР забрала Курильские острова себе, если Россия и Япония не смогут прийти к соглашению по этому вопросу.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправился с рабочей поездкой на Дальний Восток. Глава правительства уже посетил остров Итуруп, который является частью Курил. Кабинет министров после возвращения премьера сформулирует предложения, которые касаются развития экономического партнерства Москвы и Токио на островах архипелага. Однако в Японии остались недовольны визитом Мишустина, поскольку Токио до сих пор претендует на эти земли, пишет «ПолитРоссия».

Пользователи Сети из Китая напомнили, что курильский вопрос мешает России и Японии подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны. В Пекине неожиданно предложили свой вариант решения проблемы — купить территории.

«Продайте острова Китаю», — написал один из комментаторов.

Другой юзер предложил властям Китая обсудить с российским руководством размещение военных баз КНР на Курильских островах.

«Надеемся, что Китай увеличит инвестиции в российские Курильские острова», — отметил интернет-пользователь.

Военный политолог Александр Перенджиев ранее оценил реакцию Токио на рабочую поездку Мишустина. По мнению эксперта, Кремль должен ставить на место японских представителей.

Сообщалось, что власти Японии выразили протест РФ из-за визита премьер-министра Мишустина на Курилы. Российский посол назвал действия Токио неприемлемыми, передает НСН.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Китайцы захотели купить Курильские острова у России
япония курилы китай мишустин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru