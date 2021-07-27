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Названы пять признаков, указывающих на скорую смерть человека
Общество
Названы пять признаков, указывающих на скорую смерть человека
pixabay.com  /  geralt

Москва, 27 июля. Определить приближение смерти можно при помощи пяти основных признаков, рассказала доула Катрина Тэи.

Уменьшение потребности в пище является первым сигналом приближающейся смерти. Дело в том, что организм откладывает энергию для поддержания сердцебиения. Прием пищи, в свою очередь, может вызывать недомогание.

Кроме того, лицо умирающего человека становится бледным. Его глаза приобретают «стеклянный» оттенок, а кожа может стать липкой, рассказала доула. Также по мере приближения смерти часто возникают изменения в дыхании. Оно становится более хриплым.

Еще одним явлением, которое можно наблюдать незадолго до смерти человека, является «момент Лазаря». При нем человек внезапно просыпается, иногда садится и даже разговаривает с родными.

Иногда бывает прилив сил за день-два до смерти. Пациент больше просыпается, разговаривает и даже немного ест и пьет. Родственники могут иногда ошибочно интерпретировать это как улучшение состояния человека, но это не так.

У беременных женщин нередко может развиться крайне опасное заболевание. Речь идет о варикозном расширении вен, которая перерастает в хроническую венную недостаточность и тромбоз.

В США зафиксировали вспышку грибковой инфекции Candida Auris. Врачи считают ее на данный момент практически не поддающейся лечению, сообщает «Ридус».

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