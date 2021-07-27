Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертьфинал олимпийского турнира по теннису

Токио, 27 июля. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова смогла выйти в четвертьфинал летних Олимпийских игр, обыграв испанку Сару Соррибес-Тормо со счетом 6:1, 6:3.

Сара Соррибес-Тормо в первом круге теннисного турнира на Олимпийских играх в Токио сотворила сенсацию, обыграв лидера рейтинга по версии WTA Эшли Барти со счетом 6:4, 6:3. Однако сил у испанки дать бой Анастасии Павлюченковой не хватило.

Ранее стало известно, что Владислав Ларин поборется за золотую медаль по тхэквондо в Токио. В полуфинальном поединке спортсмен превзошел своего оппонента Сунь Хуни со счетом 30:3.