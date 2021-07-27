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Преподавательницу Финансового университета при Правительстве РФ задушили в лесополосе
Происшествия
Преподавательницу Финансового университета при Правительстве РФ задушили в лесополосе
ru.depositphotos.com  / 

Московская область, 27 июля. Труп молодой учительницы из подмосковных Мытищ нашли в лесополосе в черте города. Как стало известно ФАН, на ее теле имеются следы, которые дают возможность предположить, что смерть женщины была насильственной.

В дежурную часть полиции 25 июля поступило сообщение от местных жителей об обнаружении трупа молодой женщины. Тело нашли в 20:00 примерно в 500 метрах от дома 24 по улице 4-я Парковая, среди деревьев и кустарника.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. При визуальном осмотре трупа правоохранители сначала не усмотрели признаков насильственной смерти. Тело пострадавшей направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Однако специалисты пришли к предварительному выводу, что смерть женщины носит криминальный характер.

По данному факту следователи ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

«28-летняя погибшая трудилась в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации в Москве, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — По выводам экспертов следует, что преподавательница умерла от механической асфиксии. На ее теле найдены кровоподтеки и следы избиения. Пока по данному факту никто не задержан».

Сыщики проверяют близких людей и знакомых пострадавшей на причастность к совершению преступления. На данный момент на теле погибшей женщины не обнаружены следы насильственных действий сексуального характера.

Если подозреваемый в совершении преступления будет установлен и его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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убийство мытищи финансовый университет при правительстве россии
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