Политолог оценила озвученные Роспотребнадзором новые правила возвращения из-за рубежа

Попытки упорядочить потоки туристов вполне оправданны, поэтому Роспотребнадзор действует грамотно, опираясь на возможности, которые дает современная эпидемиологическая обстановка. Так заявление ведомства о новых правилах въезда в страну россиян прокомментировала Елизавета Пронякина, доцент кафедры международных отношений СЗИУ РАНХиГС, кандидат политических наук.

Напомним, специалисты из Роспотребнадзора обновили правила для российских путешественников, которые возвращаются в страну из-за рубежа. Согласно новым требованиям, начиная с 20 июля 2021 года, граждане России должны будут заполнять на сайте госуслуг анкету прибывающего в страну.

Таким образом, до вылета им предоставят соответствующий цифровой код. Россияне, которые не смогут предоставить QR-код в электронном или распечатанном виде, а также не заполнят анкету, не будут приниматься к регистрации и перевозке.

«Я не думаю, что это что-то сильно изменит в худшую сторону, ведь сегодня уже почти у всех россиян есть кабинет на «Госуслугах». Правда, сначала возможны технические перебои в работе системы, что повлечет определенные сложности, но в целом это может быть удобно», — поделилась мнением Елизавета Пронякина.

Global Look Press / Julian Stratenschulte/dpa

РПН лишь пытается упорядочить потоки людей, привлекая доступные всем способы, добавила специалист. Однако, по мнению политолога, куда эффективнее в условиях пандемии было бы вовсе закрыть границы.

«К сожалению, парадокс ковидных ограничений в том, что они не дают стопроцентной гарантии ни в одной стране мира. Но попытаться взять контроль над ситуацией, безусловно, необходимо», — отметила Пронякина.

Чтобы полностью победить пандемию, нужно также не забывать о вакцинации и не игнорировать возможность бесплатно сделать прививку от COVID-19, даже если вы не планируете путешествия. О важности создания коллективного иммунитета не раз заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она объяснила россиянам, почему важно как можно скорее вакцинироваться от коронавирусной инфекции. По ее словам, это в первую очередь связано с мутацией вируса. Дело в том, что прививка позволит избежать появления и распространения новых штаммов.