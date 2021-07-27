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Цеков: предложение Турции по Крыму может обсуждаться лишь теоретически

  /   Обновлено: 27 июля 2021 11:31
Политика
Цеков: предложение Турции по Крыму может обсуждаться лишь теоретически
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 июля. Инициатива Турции по признанию Крыма российским может рассматриваться только в теории. Об этом заявил член комитета Совфеда РФ Сергей Цеков.

Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал выступил с предложением заключить соглашение по признанию Россией Северного Кипра частью республики. В обмен Анкара даст разрешение на авиасообщение с Крымом и заявит о приверженности позиции Москвы в вопросе принадлежности полуострова.

«Разумеется, мы слышим эту позицию, но реагировать и отвечать можно только тогда, когда она исходит от официальных лиц Республики», — прокомментировал Цеков.

Вместе с этим власти Турции не исключили приостановку авиарейсов в Россию. Поводом стало обострение эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

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