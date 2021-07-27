Перечислены незначительные симптомы опасных заболеваний

Москва, 27 июля. Пять незначительных симптомов могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Именно поэтому так важно прислушиваться к своему телу, считают медики.

Потеря обоняния может сказать о многом, а не только о коронавирусе. Нарушение обонятельной функции могут спровоцировать и иные патологии. Среди них сенная лихорадка, синусит, грипп и простуда. Стоит обратить внимание и на усталость. Такой симптом может свидетельствовать об анемии, заболеваниях сердца, сахарном диабете, онкологии или же целиакии.

Медики считают опасной боль, которая отдает в спину, шею или же челюсть. Она может предупреждать о сердечном приступе. К другим признакам такого состояния медики относят тошноту, рвотные позывы, головокружение. Для тех, кто страдает мигренями, вспышка света в глазах может свидетельствовать об очередном приступе. А покалывание в конечностях иногда указывает на высокий уровень сахара в крови.

Главный ревматолог депздрава Москвы Алена Загребнева ранее рассказала о самых распространенных симптомах артрита. Медик посоветовала мужчинам и женщинам обратить внимание на состояние ногтей. Иногда на них появляется грибок. В этом случае следует насторожиться.