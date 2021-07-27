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Жителя Ленобласти заподозрили в убийстве знакомого
Происшествия
Жителя Ленобласти заподозрили в убийстве знакомого
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Санкт-Петербург, 27 июля. Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве приятеля в Кировском районе Ленобласти, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Накануне в СНТ «Октябрьский» обнаружили изрезанное тело мужчины 1966 года рождения. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве.

В ходе следственно-оперативных мероприятий был задержан местный житель 1962 года рождения. Сейчас с ним работают правоохранители. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

Еще одна трагедия произошла в Волгограде. Мужчина спорил с другом о правильной нарезке свиного сала, но в какой-то момент разозлился и ударил его ножом. Ранение оказалось смертельным.

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