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Прибыль Tesla выросла в десять раз
Экономика
Прибыль Tesla выросла в десять раз
tesla.com  /  Tesla

Пало-Альто, 27 июля. Американская компания по производству электрокаров рекордно нарастила прибыль во II квартале года.

Прибыль в размере 1,14 млрд долларов получила компания Tesla во втором квартале текущего года. Показатель выше миллиарда долларов фиксируется автомобилестроительной корпорацией впервые. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно данным бизнес-издания CNBC, Tesla увеличила прибыльность в десять раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Уровень скорректированной прибыли вырос с 0,44 доллара до 1,45 доллара на одну акцию. Выручка также возросла и достигла 11,96 млрд долларов (+98%).

Tesla представила общественности в июне наиболее скоростной электрокар. Обновленный Model S получил дополнительное наименование Plaid. Модель способна развить 100 км/ч за две секунды и разогнаться до 320 км/ч. Выпуск новых версий совпал в компании с повышением цен на старые вариации.

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tesla электрокары чистая прибыль
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