Самозанятыне в Татарстане заработали более 27 миллиардов рублей

Казань, 27 июля. За время действия в Татарстане специального налогового режима для самозанятых эта категория заработала более 27 миллиардов рублей. Ими уплачено налогов на профессиональный доход на сумму свыше 850 миллионов рублей.

«В Татарстане зарегистрировано более 134,5 тысячи самозанятых. За все время действия специального налогового режима их суммарный доход превысил 27,1 миллиарда рублей, самозанятые республики оплатили более 850,9 миллиона рублей налогов», — говорится в сообщении регионального минэкономики.

В ведомстве отметили, что в прирост количества самозанятых фиксируется во всех муниципалитетах Татарстана. Этой категории оказывается господдержка в виде льготного микрофинансирования на сумму до 500 тысяч рублей, также им дополнительно будет предоставляться поддержка в размере до 100 тысяч рублей.

Налог на профессиональный доход был введен в Татарстане и в ряде других регионов России в 2019 года. Он будет действовать в качестве эксперимента до 2029 года.

Ранее ФАН сообщал, что власти Казани намерены принудительно эвакуировать на штрафстоянки автомобили, чьи владельцы оставляют машины на платных парковочных местах с прикрытыми или открученными номерами. По оценкам казанской мэрии, недобросовестными автомобилистами бывает занято до четверти всех мест на платных парковках города.