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Мошенники из Западной Украины придумали способ обогатиться за счет туристов в Крыму
Общество
Мошенники из Западной Украины придумали способ обогатиться за счет туристов в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Евпатория, 27 июля. Крымчанин вывел на чистую воду аферистов родом из Западной Украины, которые собирали «дань» с доверчивых туристов на пляже косы Беляус.

Мошенники представлялись арендаторами пляжа и собирали «дань» в размере 150 рублей с человека за пребывание на территории. Местный житель оказался не робкого десятка и потребовал у сборщиков документы, подтверждающие право взимать подобную плату.

Молодые люди предъявили договор аренды объекта, который на поверку оказался поддельным. Выходцы из Западной Украины пытались повлиять на мужчину угрозами, обещаниями вызвать полицию. Однако, когда поняли, что имеют дело с местным жителем, признались, что приехали из соседнего государства на заработки. Украинцы рассказали, что в Крыму они за сутки зарабатывают столько, сколько на Украине в месяц.

«Угрызений совести они не испытывают, обманывая туристов. Ежедневно под вечер они очищают пляж и вывозят мусор», — передает слова аферистов крымчанин.

Местный житель через сообщество «ВКонтакте» обратился к отдыхающим с просьбой быть бдительней. Не стоит отдавать деньги, не удостоверившись предварительно в правомерности требования.

Граждан Украины непреодолимо тянет в Крым. Некоторые хотят посмотреть, как он изменился под управлением России, другие просто предпочитают отдых на полуострове всем другим. Но есть и те, кто пересекает границу нелегально и пытаются нажиться на туристах, приехавших на полуостров.

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