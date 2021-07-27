Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июля 12:30
12:27
Общество
«Российский» штамм коронавируса исключили из списка отслеживания ВОЗ
12:27
Общество
Скончался корреспондент МИА «Россия сегодня» Виссам Матта
12:26
Политика
Избирком Петербурга решил аннулировать выдвижение Фатьяновой на выборы
12:25
Общество
Сценарист «Декстера» пообещал зрителям мощный финал истории
12:22
Общество
Крымчане назвали привычку туристов, которая раздражает местных
12:21
Экономика
Blue Origin может финансово поддержать NASA в обмен на лунную миссию
12:20
Общество
Более 1,2 миллиона человек привились от коронавируса в Петербурге
12:12
Армия
Атомная субмарина «Казань» вышла на учения в Баренцево море сразу после парада ВМФ РФ
12:11
Политика
Лукашенко согласен возглавить партию «зеленых» на Западе
12:10
Спорт
Капитан сборной России по волейболу поделился ожиданиями от матча с бразильцами
Все новости

Алеся Кафельникова рассекретила имя ребенка и рассказала о родах
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова рассекретила имя ребенка и рассказала о родах
instagram.com  /  @kafelnikova_a

Москва, 27 июля. Дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова, модель Алеся Кафельникова перестала скрывать имя и пол новорожденного ребенка.

Знаменитость пообщалась с подписчиками в Instagram Stories и предложила задать ей волнующие вопросы. Большинство поклонников интересовали недавно появившийся на свет ребенок Кафельниковой и ее роды. Модель наконец призналась, что родила девочку, и рассекретила имя малышки.

«Мы дочку назвали Киара», — написала звезда подиумов.

По словам дочери теннисиста, роды длились шесть часов. Процесс появления ребенка на свет, похоже, прошел довольно легко, ведь Кафельникова отметила, что уже готова повторить. Знаменитость не боялась родов, а, наоборот, ждала их, так как хотела новых ощущений.

Модели очень нравится материнство, ведь она всегда мечтала стать молодой мамой. Дочь теннисиста не пользуется услугами няни, поскольку ей пока не удалось найти подходящую помощницу, хотя поиски идут уже три месяца. В основном Кафельникова занимается ребенком сама, иногда ей оказывают помощь бабушки. Звезда подиумов также призналась, что кормит малышку грудью.

Алеся Кафельникова уже успела выйти в свет после появления дочери на свет. Модель поразила поклонников фигурой после родов.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Алеся Кафельникова рассекретила имя ребенка и рассказала о родах
звезды модель кафельникова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru