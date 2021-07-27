Алеся Кафельникова рассекретила имя ребенка и рассказала о родах

Москва, 27 июля. Дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова, модель Алеся Кафельникова перестала скрывать имя и пол новорожденного ребенка.

Знаменитость пообщалась с подписчиками в Instagram Stories и предложила задать ей волнующие вопросы. Большинство поклонников интересовали недавно появившийся на свет ребенок Кафельниковой и ее роды. Модель наконец призналась, что родила девочку, и рассекретила имя малышки.

«Мы дочку назвали Киара», — написала звезда подиумов.

По словам дочери теннисиста, роды длились шесть часов. Процесс появления ребенка на свет, похоже, прошел довольно легко, ведь Кафельникова отметила, что уже готова повторить. Знаменитость не боялась родов, а, наоборот, ждала их, так как хотела новых ощущений.

Модели очень нравится материнство, ведь она всегда мечтала стать молодой мамой. Дочь теннисиста не пользуется услугами няни, поскольку ей пока не удалось найти подходящую помощницу, хотя поиски идут уже три месяца. В основном Кафельникова занимается ребенком сама, иногда ей оказывают помощь бабушки. Звезда подиумов также призналась, что кормит малышку грудью.

Алеся Кафельникова уже успела выйти в свет после появления дочери на свет. Модель поразила поклонников фигурой после родов.