Дженнифер Лопес отметила 52-летие на яхте вместе с Беном Аффлеком

Лос-Анджелес, 27 июля. Американская певица Дженнифер Лопес показала кадры с празднования своего дня рождения. За организацию романтического праздника отвечал актер и режиссер Бен Аффлек.

Дженнифер Лопес 24 июля исполнилось 52 года. Пышному торжеству певица предпочла романтическую прогулку на яхте в компании Бена Аффлека. В день рождение артистка подтвердила свои отношения с голливудским актером, опубликовав в соцсети снимок со страстным поцелуем. Звездная пара отправилась на арендованном судне стоимостью 130 миллионов долларов к Лазурному берегу Франции в Сен-Тропе.

Весь день рождения певица провела с Аффлеком на яхте. Влюбленный совсем не скрывались от папарацци, которые то и дело ловили их за поцелуями. На просторах Сети моментально распространились фото, где актер наносит солнцезащитный крем на кожу Лопес. Многие фанаты пришли в восторг от этих снимков, ведь они им сильно напомнили кадры из клипа Дженнифер Лопес на песню Jenny From the Block. Там Бен Аффлек тоже натирает кожу звезды специальным лосьоном.

Близкий к окружению звездной пары рассказал, что Аффлек и Лопес уже съехались, однако о помолвке речи пока не идет. По словам инсайдера, влюбленные не хотят спешить, чтобы не повторить ошибок прошлого. В далеком 2003 году свадьба пары была отменена за день до торжества — звезды обручились через год после начала отношений.