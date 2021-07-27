Экспортную версию российского истребителя Су-57 представили на МАКС-2021

Жуковский, 27 июля. На международном авиакосмическом салоне МАКС-2021 представили экспортную версию российского истребителя пятого поколения Су-57Э.

Внешне эта модификация ничем не отличается от базовой версии самолета, которая уже поставляется на вооружение ВКС РФ. Однако Су-57Э обладает более скромными тактико-техническими характеристиками и боевыми возможностями. При этом планер самолета остался прежним.

Кроме того, экспортная версия не оснащается системами вооружения, которые имеют критическое значение для безопасности России. По предварительным данным, ракеты сверхбольшой дальности Р-37 и КС-172 не будут включены в номенклатуру вооружения экспортной модификации истребителя. Кроме того, Су-57Э не будет оснащаться комплексом управляемого ракетного оружия «Гермес».

Режимы работы и параметры бортового радиоэлектронного оборудования в экспортной версии Су-57 также будут существенно отличаться от тех, которые используются в базовой модификации. При этом по желанию заказчика самолет может оснащаться техникой и оборудованием иностранного производства.

Стоит отметить, что 20 июля на авиасалоне МАКС-2021 состоялась презентация новейшего российского истребителя пятого поколения Checkmate. Самолет разработан как продукт для иностранных заказчиков. Среди потенциальных покупателей называются страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Азии, а также Северной Африки, передает «Утро.ру».