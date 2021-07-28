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От уборщика до звезды Голливуда: кем приходилось работать известным артистам
Шоу-бизнес
От уборщика до звезды Голливуда: кем приходилось работать известным артистам
flickr.com  /  @Diariocritico de Venezuela

Глядя на голливудских звезд, кажется, что их жизнь всегда была такой красивой и они с рождения успешны, однако многим известным артистам было не так просто на пути к своей мечте. ФАН собрал топ-5 мировых звезд, которые до славы пробовали себя в разных профессиях.

Хью Джекман

Актер Хью Джекман в студенческие годы подрабатывать клоуном за 50 долларов, учителем английского языка и физкультуры. Сам он отучился на журналиста, но профессия не привлекла Джекмана, поэтому параллельно он посещал курсы актерского мастерства.

После университета звезда фильма «Люди Икс» устроился на ресепшен в спортзал. Именно там его заметила жена кинооператора Дина Семлера. Уже на следующий день у Джекмана появился собственный агент, а вскоре он получил роль в известном австралийском сериале «Соседи».

От уборщика, до Голливуда: кем приходилось работать мировым звездам
wikipedia.org  / Eva Rinaldi / CC BY-SA 2.0

Джонни Депп

Мало кто знает, что один из самых высокооплачиваемых актеров до мировой славы еле сводил концы с концами и подрабатывал продавцом авторучек. Ему было нечем платить за жилье, поэтому приходилось браться за любую работу. Благодаря будущей жене Лори Энн Эллисон он познакомился с Николасом Кейджем, который пустил его пожить в своей квартире, а после привел в кино. Сейчас у «Джека Воробья» миллионы фанатов, которые с нетерпением ждут фильмы с его участием.

От уборщика, до Голливуда: кем приходилось работать мировым звездам
wikipedia.org  / Raph_PH / CC BY 2.0

Брэд Питт

Секс-символ Голливуда Брэд Питт работал аниматором в сети мексиканских фастфудов. Он в костюме цыпленка прогуливался по улицам Лос-Анджелеса, заманивал прохожих в заведения и делал фото с туристами. Также он подрабатывал грузчиком и водителем.

Свою карьеру в кино Брэд Питт начал в 1987 году. Переломным для актера стал 1994 год, когда вышли фильмы с его участием «Интервью с вампиром» и «Легенды осени».

От уборщика, до Голливуда: кем приходилось работать мировым звездам
Кадр из фильма «Война миров Z».  / 

Ума Турман

В детстве над внешностью американской актрисы Умы Турман смеялись: в 12 лет ее рост составлял 180 см. В 15 лет будущая звезда решила, что не хочет все это терпеть и мечтает стать актрисой. Она работала уборщицей и официанткой, а в 17 лет снялась в первом фильме. Встреча с Квентином Тарантино стала судьбоносной. После картины «Криминальное чтиво» к ней пришла мировая известность.

От уборщика, до Голливуда: кем приходилось работать мировым звездам
wikipedia.org  / Siebbi / Uma Thurman / CC BY 3.0

Дженнифер Энистон

Закончив нью-йоркскую школу драматического мастерства, Дженнифер Энистон не сразу начала строить карьеру актрисы. Пытаясь пробить себе дорогу в мир большого кино, она более трех лет подрабатывала то официанткой, то курьером, параллельно совмещая кастинги и съемки. Именно сериал «Друзья» принес ей славу.

От уборщика, до Голливуда: кем приходилось работать мировым звездам
instagram.com  / @jenniferaniston

Ранее стало известно, что автор канала «Чудаки украшают мир» на платформе «Яндекс.Дзен» привел топ самых раздражающих население пар из шоу-бизнеса. На первом месте оказались Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова.

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