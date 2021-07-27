«Дружеский визит»: Качалова из «Новой газеты» тайно встретилась с дипломатами Норвегии

Главный редактор «Новой газеты в Петербурге» Диана Качалова, главный редактор радиостанции «Эхо Петербурга» Валерий Нечай и правозащитник Елена Шахова провели личную встречу с консулом и генконсулом Норвегии в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно ФАН.

Резиденция генерального консула Королевства Норвегия, возможно, стала новым местом паломничества для так называемой российской оппозиции. Предположительно, генеральный консул Норвегии Даг Малмер Халворсен и консул Хенрик Фойн Шерве приняли у себя главного редактора «Новой газеты в Петербурге» Диану Качалову, главного редактора радиостанции «Эхо Петербурга» Валерия Нечая, председателя правозащитной организации «Гражданский контроль»1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Елену Шахову.

В распоряжении ФАН оказались фотографии и видео, на которых можно увидеть, как вышеуказанные лица мило беседуют на балконе резиденции генерального консула Королевства Норвегия. О чем они беседовали — неизвестно. Однако правозащитник Елена Шахова на выходе из здания заявила о том, что встреча носила личный характер. Также она отказалась предоставить какую-либо информацию по данному поводу.

«Это был личный разговор. До свидания! Никакой информации у меня для вас нет. Это личная встреча, я не обязана вам рассказывать», — сказала корреспондентам ФАН председатель правозащитной организации «Гражданский контроль».

Федеральное агентство новостей /

Стоит заметить, что Качалова и Нечай отказались разговаривать с корреспондентами ФАН. Они постарались как можно быстрее покинуть место встречи с норвежскими дипломатами.

Факт встречи представителя «Новой газеты» с иностранными дипломатами, вероятно, может указывать на наличие связей и возможное финансирование из-за рубежа на проведение «расследований».

Возможно, руководство этого издания решило найти себе новых спонсоров в лице генерального консула Норвегии в Санкт-Петербурге для своей антироссийской деятельности. Качалова и ее коллеги не смогли прямо ответить на неудобные вопросы журналистов.

Федеральное агентство новостей /

Это уже не первая встреча российских граждан с иностранными дипломатами. Так, например, в 2020 году ФАН сообщал, что председатель правления СПБ ОО «Гражданский контроль» Елена Шахова приходила в генеральное консульство Королевства Нидерландов, чтобы получить финансовую помощь. Немаловажно отметить, что еще в 2014 году организация, возглавляемая Еленой Шаховой, была включена Министерством юстиции РФ в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Примечательно, что генеральный консул Даг Малмер Халворсен работал в Санкт-Петербурге в период с 2017 по 2021 год. В скором времени дипломат возвращается на родину. Однако теперь визит главредов «Новой газеты в Петербурге» и радиостанции «Эхо Петербурга» может нанести ущерб имиджу не только самому дипломату и Норвегии в целом, но и, возможно, вскрыть незаконное финансирование иностранными государствами российских изданий.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.