Электрокар Mercedes-Benz EQS оснастят управляемыми задними колесами

Берлин, 27 июля. Производитель укомплектовал новый электрический автомобиль Mercedes-Benz EQS задними поворачивающимися колесами. Функция доступна в качестве дополнительной платной опции.

Опционально за 489 евро в год предлагается увеличить угол поворота задних колес до десяти градусов. Для автолюбителей также предусмотрена возможность сэкономить, выбрав трехлетнюю подписку. В данном случае общая сумма уменьшится на 300 евро, до 1169 евро (примерно 101 тысяча рублей), передает «Тарантас Ньюс».

Фактически это означает, что расширенное управление задними колесами изначально доступно в EQS, однако подобная функция заблокирована программным обеспечением. Клиенты могут добавить опцию благодаря беспроводному обновлению — без посещения дилерских центров компании.

Немецкий производитель Mercedes-Benz ранее сообщил, что планирует полностью перейти на электрифицированные транспортные средства до 2030 года. В процессе трансформации корпорация будет придерживаться собственных целей относительно прибыльности.