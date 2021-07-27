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Град размером с яблоко обрушился на северную Италию

  /   Обновлено: 27 июля 2021 11:03
Общество
Град размером с яблоко обрушился на северную Италию
Global Look Press  /  B&S/Bernd März via www.imago-ima

Рим, 27 июля. Итальянцы опубликовали в Сети снимки, на которых запечатлено необычное природное явление. В некоторых регионах страны выпал град размером с яблоко.

Непогода обрушилась на итальянский город Парму. Средний размер градин составил около десяти сантиметров. Стихия нанесла ущерб сооружениям. К тому же из-за непогоды усложнилась ситуация на дорогах региона. Информация о пострадавших не поступала.

Сильные дожди с градом ожидаются и в России. Речь идет о северокавказских республиках и Амуре, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Синоптик также допустил повышение уровня местных рек.

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