Пьяный азербайджанец зарезал ножом друга и ранил его жену в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 июля. Уроженец Азербайджана ударил ножом знакомого и ранил его жену в Петербурге. От полученной травмы друг преступника скончался на месте.

Виновник произошедшего сам обратился к сотрудникам полиции. По его словам, они с другом и его женой распивали алкогольные напитки во время отдыха. В один момент между мужчинами разразился конфликт, переросший в драку. Злоумышленник признался, что он схватил нож и ударил им своего 50-летнего товарища и его супругу.

В результате инцидента женщина выжила, а ее муж скончался на месте. Уроженца Азербайджана задержали. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении обвиняемого.

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