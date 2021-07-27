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На улицах Саратова массово погибают саженцы и взрослые деревья
Происшествия
На улицах Саратова массово погибают саженцы и взрослые деревья
 /  Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Саратов, 27 июля. На нескольких улицах города продолжается массовая гибель деревьев, самая сложная ситуация сложилась на улице Кирова. Как отметили специалисты, молодые деревья погибают из-за подгнивания корневой системы, взрослым — не хватает питания. 

Экологи не подтвердили версию, что зеленые насаждения страдают из-за реагентов, которые рассыпались зимой. В ближайшее время коммунальщики начнут высадку новых деревьев.  

«Ничего удивительно в гибели деревьев нет, на это повлияло сразу несколько факторов. Основная причина — аномальная жара, которая периодически возвращается в регион и наносит серьезный вред почти любой флоре. Коммунальные службы же бездействуют, практически не поливая растения. Как итог — медленная гибель деревьев», — рассказала корреспонденту ФАН эколог Надежда Бобыкина. 

Землю под знаменитым саратовским Крытым рынком вернули в собственность государства. Ранее ей владели бизнесмены. 

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саратов деревья кусты
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