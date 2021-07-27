На улицах Саратова массово погибают саженцы и взрослые деревья

Саратов, 27 июля. На нескольких улицах города продолжается массовая гибель деревьев, самая сложная ситуация сложилась на улице Кирова. Как отметили специалисты, молодые деревья погибают из-за подгнивания корневой системы, взрослым — не хватает питания.



Экологи не подтвердили версию, что зеленые насаждения страдают из-за реагентов, которые рассыпались зимой. В ближайшее время коммунальщики начнут высадку новых деревьев.

«Ничего удивительно в гибели деревьев нет, на это повлияло сразу несколько факторов. Основная причина — аномальная жара, которая периодически возвращается в регион и наносит серьезный вред почти любой флоре. Коммунальные службы же бездействуют, практически не поливая растения. Как итог — медленная гибель деревьев», — рассказала корреспонденту ФАН эколог Надежда Бобыкина.

Землю под знаменитым саратовским Крытым рынком вернули в собственность государства. Ранее ей владели бизнесмены.