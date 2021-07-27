Суд арестовал подозреваемого в избиении главы минсвязи Приамурья

Благовещенск, 27 июля. Алексея Шкарина, подозреваемого в жестоком избиении министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова, заключили под стражу на два месяца.

Курдюков подвергся нападению во время отдыха с семьей на одной из турбаз Приамурья. Охранник нашел его во время обхода территории, у министра были множественные телесные повреждения и серьезная травма головы. Позднее он скончался в больнице.

По подозрению в нанесении смертельных травм Курдюкову был задержан 39-летний Алексей Шкарин. Видео с допроса мужчины опубликовал Следственный комитет.