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Суд арестовал подозреваемого в избиении главы минсвязи Приамурья
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в избиении главы минсвязи Приамурья
Невские Новости  /  Виктор Сухоруков

Благовещенск, 27 июля. Алексея Шкарина, подозреваемого в жестоком избиении министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова, заключили под стражу на два месяца.

Курдюков подвергся нападению во время отдыха с семьей на одной из турбаз Приамурья. Охранник нашел его во время обхода территории, у министра были множественные телесные повреждения и серьезная травма головы. Позднее он скончался в больнице.

По подозрению в нанесении смертельных травм Курдюкову был задержан 39-летний Алексей Шкарин. Видео с допроса мужчины опубликовал Следственный комитет.

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убийство амурская область курдюков
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