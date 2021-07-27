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Технологии
Озвучены комплектации нового бюджетного смартфона Nokia C30
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Озвучены комплектации нового бюджетного смартфона Nokia C30
Технологии
Озвучены комплектации нового бюджетного смартфона Nokia C30
nokia.com  /  Nokia Mobile

Москва, 27 июля. Новое устройство Nokia оснащено большим экраном и рекордным временем автономной работы. Модель C30 рассчитана на трехдневное использование.

Смартфон укомплектован двойной основной камерой, состоящей из сенсора на 13 Мп и датчика глубины. Устройство оснащено системой распознавания лиц. Nokia C30 работает под управлением Android 11 (Go). Новый гаджет будет доступен в двух вариантах — 2 ГБ + 32 ГБ и 3 ГБ + 64 ГБ памяти. Телефон питает аккумулятор на 6000 мАч, передает 3DNews.ru.

Устройство можно предварительно заказать в фирменном интернет-магазине Mobileshop.nokia.ru. Первая вариация оценивается в 10 490 рублей, приобрести версию 3 ГБ + 64 ГБ можно за 11 990 рублей. На период предзаказа действуют специальные цены — 9990 рублей и 10 490 рублей соответственно.

Специалист Эльдар Муртазин ранее рассказал, как повысить срок службы современных девайсов. Продлить жизнь смартфону можно, если применять устройство в качестве охранной системы или детской радионяни.

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смартфон устройство Nokia C30
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