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Владислав Ларин поборется за золотую медаль по тхэквондо в Токио

  /   Обновлено: 27 июля 2021 10:58
Спорт
Владислав Ларин поборется за золотую медаль по тхэквондо в Токио
Global Look Press  /  Matteo Ciambelli/ZUMAPRESS.com

Токио, 27 июля. Российский тхэквондист Владислав Ларин стал финалистом олимпийского турнира в Токио. В полуфинальном поединке спортсмен превзошел своего оппонента Сунь Хуни со счетом 30:3.

Сборная России по тхэквондо, таким образом, уже точно выиграет четвертую медаль на летних Олимпийских играх. Соперником Владислава Ларина по финальной схватке станет либо представитель Северной Македонии Деян Георгиевски, либо кореец Ин Ке Дон. Поединок за золотую медаль состоится 27 июля днем.

Ранее мужская сборная России по уличному баскетболу в формате 3х3 смогла пробиться в четвертьфинал Олимпийских игр. Игрокам удалось добиться такого результата благодаря победе над командой Польши.

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Все новости / Спорт / Владислав Ларин поборется за золотую медаль по тхэквондо в Токио
япония олимпиада ларин
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