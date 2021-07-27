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Успенская эмоционально высказалась о выходе в свет с дочерью после ее преображения
Шоу-бизнес
Успенская эмоционально высказалась о выходе в свет с дочерью после ее преображения
Агентство городских новостей Москва

Москва, 27 июля. Исполнительница шансона Любовь Успенская довольна тем, как выглядит ее 31-летняя дочь после пластики. Несколько лет назад наследница певицы получила серьезные травмы лица.

В начале года Успенская наконец-то наладила отношения с единственной дочерью Татьяной Плаксиной. Девушка вновь перебралась в Москву из США, куда она сбежала от звездной матери после череды скандалов. Артистка после примирения с дочкой решила плотно заняться ее карьерой, а также захотела восстановить внешность наследницы. Несколько лет назад Плаксина сильно травмировала лицо на велопрогулке — сломала челюсть и лишилась пары зубов.

Успенская подыскала для наследницы лучших хирургов. Врачи поработали над лицом Татьяны Плаксиной, и теперь она с удовольствием выкладывает снимки в соцсетях, на которых хвастается результатами преображения. С гордостью об обновленной внешности дочери рассказывает и королева шансона, пишет teleprogramma.pro.

На днях она впервые вышла в свет с Татьяной. Любовь Успенская в компании дочки появилась на ковровой дорожке премии канала Fashion TV. По признанию певицы, совместный выход в свет стал для нее очень эмоциональным.

«Для меня было большой радостью, что рядом со мной в этот день была моя дочка, мое счастье Татьяна Плаксина», — призналась артистка в своем Instagram-аккаунте.

Любовь Успенская на церемонии награждения премии Fashion TV получила статуэтку как Fashion Diva. Церемония вручения Fashion Summer Awards 2021 прошла в усадьбе «Тайны Рублева». Помимо исполнительницы шансона наградой была отмечена и Лариса Долина.

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