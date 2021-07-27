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Эфир: Чем опасен COVID-19 для матери и будущего ребенка, объясняют врачи
Общество
Эфир: Чем опасен COVID-19 для матери и будущего ребенка, объясняют врачи
pixabay.com  / 

Во вторник, 27 июля, с 12:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, в ходе которой специалисты объясняют, как коронавирус влияет на развитие плода и состояние беременной женщины.

Международное исследование, проведенное учеными Оксфордского университета и проводимое в 18 странах мира, включая Россию, показало, что COVID-19 при беременности связан с более высоким риском осложнений у матери и ребенка, чем считалось ранее. Специалисты говорят о 20-кратном увеличении вероятности смерти.

Насколько результаты подобных исследований соответствуют российской практике? Как переносит COVID-19 плод, каковы риски выкидыша или рождения ребенка с аномалиями в развитии? Стоит ли отказываться от беременности во время пандемии?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» отвечают:

  • Дарья Авдошина, врач-инфекционист СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им С. П. Боткина», врач-инфекционист Lahta Clinic;
  • Артем Романовский, кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог СПб ГБУЗ «Родильный дом 17», ассистент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии медицинского факультета СПбГУ;
  • Ирина Фридман, кмн, старший научный сотрудник отдела профилактики инфекционных болезней клинического отдела ФГУ НИИ детских инфекций Росздрава;
  • Филипп Овсянников, акушер-гинеколог, кмн, доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГБУ «НМИЦ им В. А. Алмазова».

Специалисты также рассказывают, можно ли вакцинироваться беременным и на каких сроках.

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беременность коронавирус
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