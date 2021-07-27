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Эфир: Сексолог Гринева рассказывает, как вернуть страсть в семейную жизнь
Общество
Эфир: Сексолог Гринева рассказывает, как вернуть страсть в семейную жизнь
pixabay.com  / 

Во вторник, 27 июля, с 16:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» сексолог, врач-психотерапевт Татьяна Гринева рассказывает, может быть ли быть семейная жизнь гармоничной и полноценной без секса.

Пандемия, экономический кризис и прочий стресс снижают либидо у миллионов россиян. Можно ли изменить ситуацию — вернуть семейным отношениям прежний пыл и чувственность? Насколько необходим секс в семейных отношениях, цементирует ли он их или, напротив, разрушает, если пары не могут найти консенсус? Что делать, если у жены постоянно «болит голова» и может ли измена не только разрушать, но и укреплять семью?

На эти и другие вопросы в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» отвечает Татьяна Гринева.

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секс отношения психология сексолог гринева
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