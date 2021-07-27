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Сын отрезал голову отцу в Ростовской области
Происшествия
Сын отрезал голову отцу в Ростовской области
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Ростов-на-Дону, 27 июля. Шокирующее убийство произошло в Новошахтинске Ростовской области, во время бытовой ссоры 33-летний мужчина схватился за нож и обезглавил своего отца.

Как сообщает портал DonDay.ru преступника уже задержали. По предварительной информации мужчина страдает психическими заболеваниями. Окончательные мотивы убийства установят следователи, которые работают на месте происшествия.

Ранее ФАН рассказывал, как в Каменск-Шахтинске мужчина, выясняя отношения со своей 56-летней женой, схватил нож и ударил ее в шею. От полученной травмы потерпевшая скончалась на месте.

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