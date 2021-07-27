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В Якутии за сутки ликвидировали 34 пожара

  /   Обновлено: 27 июля 2021 10:42
Происшествия
В Якутии за сутки ликвидировали 34 пожара
vk.com  /  Комитет по природным ресурсам

Якутск, 27 июля. Пресс-служба МЧС рассказала о ситуации с лесными пожарами в Республике Саха (Якутия). По данным ведомства, площадь активного горения составляет 1 897, 3 га.

В борьбе с возгоранием участвуют более 1 800 человек и 260 единиц техники. Авиация МЧС совершила 46 сбросов, в результате которых было слито 246 тонн воды, а также переброшено 40 работников лесоохраны. Специалисты при этом проводят непрерывный мониторинг воздуха.

Дым от лесных пожаров из Якутии тревожит жителей американского штата Аляска. Якутск в российской Сибири известен как самый холодный город в мире. Люди привыкли здесь тратить время на теплую одежду, укутываясь посильнее. Однако сейчас регион в дыму, поскольку лесные пожары «прорывают» леса.

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