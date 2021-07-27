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АТОР объяснила, сколько россиян сможет отправиться на курорты Египта в месяц

  /   Обновлено: 27 июля 2021 10:34
Общество
АТОР объяснила, сколько россиян сможет отправиться на курорты Египта в месяц
pixabay.com

Москва, 27 июля. Отправиться на курорты Египта Шарм-эш-Шейх и Хургаду в месяц смогут около 28-30 тыс. россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При этом потенциальный спрос по указанным направлениям мог бы составить не менее 150 тыс. человек, рассказал вице-президент компании Дмитрий Горин. Он рассказал об этом в преддверии того, что с 9 августа Российская Федерация возобновляет авиасообщение с курортами, расположенными на Красном море, передает РИА Новости.

«Это количество рейсов не удовлетворит спроса, но смягчающей ситуацией является то, что сезон находится в преддверии старта», — рассказал Горин.

Ожидается, что в неделю будет осуществляться по пять рейсов в неделю в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Информацией об этом поделились в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в РФ. Решение о будущем увеличении перелетов планируется принять после визита отечественной делегации в Египет.

Накануне сообщалось, что египетское правительство 27 июля ожидает прибытия делегации из РФ. Эксперты оценят эпидемиологическую ситуацию на территории страны.

Улететь на курорты Египта россияне смогут из московских аэропортов. Информацией об этом поделились в столичном оперштабе, информирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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туристы египет атор
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