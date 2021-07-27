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Российская федерация фехтования попросила отрегулировать допинг-тестирование на Олимпиаде
Спорт
Российская федерация фехтования попросила отрегулировать допинг-тестирование на Олимпиаде
rusfencing.ru  /  Пресс-служба Федерации фехтования России

Токио, 27 июля. Федерация фехтования России направила в Международную федерацию фехтования (FIE) просьбу скорректировать процедуру допинг-тестирования на летних Олимпийских играх в Токио.

Физиотерапевт российской сборной Александр Буров рассказывал, что рапиристки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова сдали свои тесты в 00:10 по японскому времени и вернулись в Олимпийскую деревню только к 03:00 из-за проблем с транспортом, хотя на день у них были намечены соревнования. Через два дня саблистке Софье Великой, завоевавшей серебряную медаль, пришлось пересдавать тесты на основной арене и в Олимпийской деревне, поскольку допинг-офицеров не устроила плотность ее проб. В результате спортсменка не спала всю ночь.

«Соревнования еще идут, и для спортсменов эта ситуация просто невыносима, причем многим из них еще выступать в командных соревнованиях», — отметил главный тренер российской сборной по фехтованию Ильгар Мамедов во время общения с журналистами.

Федерация попросила FIE отрегулировать проверку на допинг во время Игр, и обращение уже передали в Международный олимпийский комитет. По словам Мамедова, в похожих ситуациях с допинг-контролем оказывались и фехтовальщики из других стран.

Инна Дериглазова встретилась в финале Олимпиады с американкой Ли Кифер. Российская рапиристка уступила сопернице и завоевала серебряную медаль.

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токио олимпиада фехтование
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