Российская федерация фехтования попросила отрегулировать допинг-тестирование на Олимпиаде

Токио, 27 июля. Федерация фехтования России направила в Международную федерацию фехтования (FIE) просьбу скорректировать процедуру допинг-тестирования на летних Олимпийских играх в Токио.

Физиотерапевт российской сборной Александр Буров рассказывал, что рапиристки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова сдали свои тесты в 00:10 по японскому времени и вернулись в Олимпийскую деревню только к 03:00 из-за проблем с транспортом, хотя на день у них были намечены соревнования. Через два дня саблистке Софье Великой, завоевавшей серебряную медаль, пришлось пересдавать тесты на основной арене и в Олимпийской деревне, поскольку допинг-офицеров не устроила плотность ее проб. В результате спортсменка не спала всю ночь.

«Соревнования еще идут, и для спортсменов эта ситуация просто невыносима, причем многим из них еще выступать в командных соревнованиях», — отметил главный тренер российской сборной по фехтованию Ильгар Мамедов во время общения с журналистами.

Федерация попросила FIE отрегулировать проверку на допинг во время Игр, и обращение уже передали в Международный олимпийский комитет. По словам Мамедова, в похожих ситуациях с допинг-контролем оказывались и фехтовальщики из других стран.

Инна Дериглазова встретилась в финале Олимпиады с американкой Ли Кифер. Российская рапиристка уступила сопернице и завоевала серебряную медаль.