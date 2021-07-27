В Мьянме отменили итоги осенних парламентских выборов

Нейпьидо, 27 июля. Избирком Мьянмы принял решение об отмене результатов осенних парламентских выборов, в ходе которых одержала победу политик Аун Сан Су Чжи.

Руководитель военного правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн ранее заявил, что Аун Сан Су Чжи, арестованную после смены власти в стране, будут судить.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об импульсе для урегулирования конфликта в Мьянме. По его словам, назначение спецпосланника от АСЕАН в Мьянме положительно повлияет на стабилизацию обстановки в стране.