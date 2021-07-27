Реаниматолог назвал условие остановки циркуляции COVID-19 в мире

Москва, 27 июля. Коллективный иммунитет во всех странах позволит остановить циркуляцию коронавируса в мире, заявил реаниматолог Борис Чурадзе.

То же самое произошло с вирусом гриппа. После испанки смертность и высочайшая заболеваемость держалась несколько лет, рассказал кандидат медицинских наук Борис Чурадзе. Прививку от коронавируса желательно делать раз в полгода, убежден специалист.

«Когда популяционный иммунитет накопится во всех странах, то, я думаю, будет уменьшаться период, когда нужно делать повторные вакцинации», — рассказал собеседник URA.RU.

Наличие прививки от коронавируса или отрицательного результата теста — главное условие посещения ряда стран. Например, Венгрия разрешила въезд прошедших вакцинацию туристов из России, пишет «Ридус». Им потребуется предъявить специальный QR-код.

Во многих странах ученые выявили гамма-штамм коронавируса. Он отличается от оригинального варианта тем, что у больного наблюдаются проблемы с ЖКТ. Например, у заболевшего может возникнуть диарея.