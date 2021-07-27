В России предложили создать национальную систему бронирования отелей

Москва, 27 июля. Кабмин обсуждает мероприятия по реализации первого этапа стратегии развития туризма до 2035 года. В их числе имеется создание национальной системы бронирования отелей.

Такая система должна представлять собой IT-платформу, которая обеспечивает управление распределительными и дистрибутивными процессами средств размещения в России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект плана.

Развитием проекта «Национальная система бронирования» уже занимается «Ростех». Он ориентируется на взаимодействие с перевозчиками, хотя на сайте отмечаются и предложения для отельеров. Срок исполнения программы назначен на четвертый квартал 2024 года.

Ростуризм направит свыше 200 млрд рублей на развитие отечественного отельного бизнеса. Об этом ранее сообщила руководитель компании Зарина Догузова.