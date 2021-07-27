Российская делегация привезла в Сирию современные технологии из области протезирования

В настоящее время в Дамаске с рабочей поездкой находится российская делегация, в которую вошли представители целого ряда министерств, ведомств и производств. В рамках этого визита представители РФ приняли участие в ряде мероприятий, направленных на всесторонние развитие отношений и обмен профессиональным опытом в области медицины.

С российскими специалистами в столице Сирийской Арабской Республики (САР) побеседовали специальные корреспонденты международной редакции Федерального агентства новостей.

Федеральное агентство новостей / Алексей Буров

Как считают представители делегации, у российской промышленности есть потенциал, необходимый для оказания помощи сектору протезирования Сирии.

В России есть производители расходных медицинских материалов и оборудования: пластин, штифтов, протезов травматологического характера и др.

Благодаря этому отечественные предприятия могут помочь сирийцам в том числе в лечении возрастных дегенеративных заболеваний, боевых травм и их последствий.

«Врачи Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), конкретно из института Бурназяна, прибыли сюда, произвели успешную операцию. Имплант понравился местным хирургам, все прошло замечательно. Надеюсь, после этого визита и операции мы сможем приступить к регистрации медицинского изделия и его использованию на гражданском уровне», — сообщил корреспондентам ФАН Михаил Шевчук, представитель компании «Трек-Э Композит».

Он отметил, что развитие отношений между РФ и САР посредством обучения и научного обмена создает основу для долгих и неразрывных связей, которые сохранятся на поколения вперед.

Федеральное агентство новостей / Алексей Буров

Для пережившей войну Сирии проблемы с протезированием имеют колоссальное значение. В ходе боевых действий множество людей получили травмы ног и рук, приведшие к ампутации конечностей. Российские технологии помогут САР решить актуальные проблемы граждан и позволят им вернуться к полноценной жизни.

В рамках данного визита уже состоялась конференция по вопросам активизации возвращения сирийских беженцев на родину. Кроме того, в Дамаске прошел мастер-класс, на котором российские медики познакомили местных коллег с современными методиками проведения операций.

Сотрудничество между государствами в данной сфере стабильно развивается. Так, в конце минувшего 2020 года на полях Международной конференции по возвращению временно перемещенных лиц в военном госпитале «Тишрин»в Дамаске была организована презентация новейших российских наработок в области протезирования. Это мероприятие позволило подготовить базу для мероприятий, проводимых в Сирии в настоящее время.