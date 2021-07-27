Обладателю золотой медали Рылову не разрешили выйти на награждение в маске с котиком

Токио, 27 июля. Российскому пловцу Евгению Рылову, завоевавшему золотую медаль на летней Олимпиаде в Токио, не позволили выйти на церемонию награждения в маске с изображением морды кота.

Спортсмен занял первое место в 100-метровом заплыве на спине. На старт Рылов выходил в маске с кошачьей мордой, однако получать награду в таком виде обладателю золотой медали не разрешили.

«Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком», — пожаловался пловец в беседе с РИА Новости.

Россиянин отметил, что не стал спорить с организаторами Игр. Оригинальную маску спортсмену подарила его девушка. Рылов пояснил, что очень любит котиков — у него есть целых три пушистых питомца.

В заплыве на 100 метров российскому спортсмену удалось обойти соотечественника Климента Колесникова, который получил серебро. Бронза досталась американцу Райану Мерфи.