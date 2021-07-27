Грабитель напал на одинокую туристку, отдыхавшую в палатке под Кировском

Кировск, 27 июля. Сотрудники правоохранительных органов города Кировска начали проверку по факту нападения неизвестного мужчины на несовершеннолетнюю.

Инцидент произошел, когда девушка 2003 года рождения отправилась одна отдыхать в лес. В один момент на нее набросился неизвестный, забрал вещи, телефон и деньги.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, туристка в момент нападения находилась в палатке.

Ранее Гайский городской суд Оренбурга вынес решение по делу о хулиганстве, фигурантом которого является местный житель. Злоумышленник получил год колонии строгого режима после того, как в состоянии алкогольного опьянения выбежал на трассу, перегородил дорогу легковому автомобилю, а после напал на девушку-водителя. Он начал рычать и запрыгнул на капот машины.