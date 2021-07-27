Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июля 11:00
10:56
Происшествия
Сын отрезал голову отцу в Ростовской области
10:55
Общество
Град размером с яблоко обрушился на центральную Италию
10:54
Происшествия
Администратора барбершопа из Петербурга обвинили в оскорблении чувству верующих
10:53
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в избиении главы минсвязи Приамурья
10:52
Происшествия
Разъяренный водитель Ford Mustang устроил дебош на Таллинском шоссе в Петербурге
10:52
Спорт
ОИ-2020, медальный зачет: Россия рвется в первую тройку, Китай обошел США и Японию
10:52
Происшествия
Пьяный азербайджанец зарезал ножом друга и ранил его жену в Петербурге
10:51
Происшествия
Запертого в машине на жаре младенца обнаружили в Новосибирске
10:51
Происшествия
Глава МЧС Зиничев обсудил с Мишустиным пожароопасную обстановку в России
10:46
Технологии
Озвучены комплектации нового бюджетного смартфона Nokia C30
Все новости

Грабитель напал на одинокую туристку, отдыхавшую в палатке под Кировском

  /   Обновлено: 27 июля 2021 10:26
Происшествия
Грабитель напал на одинокую туристку, отдыхавшую в палатке под Кировском
pixabay.com  /  Free-Photos

Кировск, 27 июля. Сотрудники правоохранительных органов города Кировска начали проверку по факту нападения неизвестного мужчины на несовершеннолетнюю.

Инцидент произошел, когда девушка 2003 года рождения отправилась одна отдыхать в лес. В один момент на нее набросился неизвестный, забрал вещи, телефон и деньги.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, туристка в момент нападения находилась в палатке.

Ранее Гайский городской суд Оренбурга вынес решение по делу о хулиганстве, фигурантом которого является местный житель. Злоумышленник получил год колонии строгого режима после того, как в состоянии алкогольного опьянения выбежал на трассу, перегородил дорогу легковому автомобилю, а после напал на девушку-водителя. Он начал рычать и запрыгнул на капот машины.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Грабитель напал на одинокую туристку, отдыхавшую в палатке под Кировском
нападение ограбление кировск
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru