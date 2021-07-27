Ким Чен Ын не обсуждал с президентом Южной Кореи проведение нового саммита

Сеул, 27 июля. Северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин не стали обсуждать возможность проведения нового саммита, сообщили журналисты.

В администрации южнокорейского президента сообщили, что контакты с КНДР, разорванные более года назад, были полностью возобновлены.

Договоренность о восстановлении связей была достигнута при обмене посланиями лидеров КНДР и Южной Кореи. В администрации Республики Корея рассчитывают, что этот шаг положительно отразится на развитии отношений между странами.