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Ким Чен Ын не обсуждал с президентом Южной Кореи проведение нового саммита

  /   Обновлено: 27 июля 2021 10:28
Политика
Ким Чен Ын не обсуждал с президентом Южной Кореи проведение нового саммита
pixabay.com

Сеул, 27 июля. Северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин не стали обсуждать возможность проведения нового саммита, сообщили журналисты.

В администрации южнокорейского президента сообщили, что контакты с КНДР, разорванные более года назад, были полностью возобновлены.

Договоренность о восстановлении связей была достигнута при обмене посланиями лидеров КНДР и Южной Кореи. В администрации Республики Корея рассчитывают, что этот шаг положительно отразится на развитии отношений между странами.

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Ким Чен Ын кндр корея
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