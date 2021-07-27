В США рассказали, на что способны российские танки

Вашингтон, 27 июля. Россия модернизирует свои танковые войска, развивая боевые машины и оснащая их передовыми технологиями, заявили американские аналитики.

Советский Союз имел обширный парк различных танков в период холодной войны, которые постоянно модернизировались и улучшались, отметил военный аналитик из США Чарли Гао в своей статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. По его словам, такой ассортимент советской бронетехники буквально вводил в ступор западных экспертов.

После распада СССР Россия сосредоточила свое внимание на Т-72 и Т-90 в целях экономии, однако постепенно Т-80 вернулись в строй, ознаменовав и возврат РФ к стандартам Советского Союза, предполагавшим применение множества различных типов танков, считает Гао. Он подчеркнул, что танковый титан возвращается, рассказав, на что способны российские боевые машины. Журналист напомнил, что Т-72 продолжают модернизироваться, и последняя модель Т-72Б3 кардинально отличается от предыдущих моделей.

Обновленный Т-72Б3 должен стать основой бронетанковых сил России, уверен аналитик. По его словам, танк обладает более мощной силовой установкой, чем Т-72Б и Т-72БА, которым он и придет на смену. Кроме того, машина оснащена динамической защитой «Реликт» и тепловизионными прицельными приспособлениями «Сосна-У».

Т-80 тоже модернизируется, отметил автор материала. Он напомнил, что последней на текущий момент модификацией танка является Т-80БВМ. Этот образец, как и Т-73Б3, оснащен тепловизионным прицелом «Сосна-У» и динамической защитой «Реликт». Тем не менее главной особенностью машины является мощный газотурбинный двигатель, способный работать даже в условиях сильных морозов.

Третьим танком, массово используемым в российских войсках, является Т-90, который был модернизирован до версии Т-90М «Прорыв», уточнил Гао. Как объяснил эксперт, эта машина была кардинально улучшена в сравнении с предыдущими моделями. К примеру, «Прорыв» вооружен новым орудием 2А82, имеющим прежний калибр 125 миллиметров, однако обладающим большей длиной ствола. Это позволяет использовать новый более мощный тип снарядов при сохранении совместимости со старыми, подчеркнул аналитик. В Т-90М используются тепловизионные прицельные приспособления «Ирбис-К», а также комплекс активной защиты «Штора». Однако в будущем танк может получить КАЗ «Малахит» или «Афганит», добавил журналист.

Ранее представители Омского завода транспортного машиностроения сообщили о поставке в ВС РФ очередной партии танков Т-80БВМ, переданных военным в рамках гособоронзаказа. Эта модификация была впервые протестирована в летний период в этом году. В ходе испытаний специалисты проверили возможности бронезащиты танка.

Кроме того, военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, в чем заключается главное преимущество российского легкого танка «Спрут-СДМ1», передает «Царьград». По его словам, не только у России имеется подобная бронетехника, однако настолько мощной и грозной машины, как у ВС РФ, нет ни у кого в мире.