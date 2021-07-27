Трехлетний ребенок пострадал от укуса змеи в Тюменской области

Тюмень, 27 июля. Трехлетнего ребенка в ногу укусила змея в деревне Болдырево Абатского района Тюменской области. Ему потребовалась помощь врача-реаниматолога.

Пострадавшего доставили в местную больницу. Врачи ввели ему противоядную сыворотку, гормональные и антигистаминные препараты. После оказания первой медицинской помощи, его на скорой перевезли в детское соматическое отделение областной больницы № 4 города Ишима.

Специалисты оценили состояние малыша как средней степени тяжести. Из-за змеиного укуса у него появилась слабость, потливость и незначительно поднялась температура. Его осматривал врач-реаниматолог и токсиколог из Тюмени. Состояние ребенка остается удовлетворительным.