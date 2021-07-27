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Юлия Высоцкая показала трогательный снимок с 83-летним мужем

  /   Обновлено: 27 июля 2021 10:36
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая показала трогательный снимок с 83-летним мужем
instagram.com  /  @juliavysotskayaofficial

Москва, 27 июля. Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая на своей странице в Instagram опубликовала трогательный снимок с мужем, режиссером Андреем Кончаловским. Пара наслаждается отдыхом за границей.

Супруги в последнее время много путешествуют. Не так давно они были в Италии, а теперь наслаждаются отдыхом в США. Фотографиями с поездки в соцсетях делится Юлия Высоцкая. Последний кадр, который актриса опубликовала Instagram-аккаунте, очень растрогал поклонников.

На снимке звезда позирует со своим 83-летним мужем Андреем Кончаловским. Именитый режиссер нежно обнимает любимую супругу, положив голову ей на плечо. Судя по фону, звездная пара решила устроить прогулку на катере.

В комментариях отметили, что Кончаловский и Высоцкая давно стали ярким примером счастливых семейных отношений. Супруги вместе больше 22 лет, хотя завистники предрекали им быстрое расставание из-за разницы в возрасте — режиссер на 36 лет старше своей жены.

«Смотрю на вашу пару и знаю, что любовь точно есть!»;

«Прекрасная пара!!! Мой пример!»;

«Я так любуюсь вашей парой... Искренне желаю всего самого наилучшего!» — написали фолловеры.

Супруги познакомились на фестивале «Кинотавр» в 90-х годах. Кончаловский так сильно был очарован молодой актрисой, что ради нее оставил семью. В 1998 году Высоцкая родила режиссеру дочь Марию, а в 2003 году появился на свет их второй ребенок — сын Петр.

Ранее бывшая жена Андрея Кончаловского, артистка Наталия Аринбасарова рассказала, что думает о его браке с Высоцкой. Экс-супруга режиссера заявила, что никогда бы не смогла «как Юля Высоцкая выйти за старика».

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Все новости / Шоу-бизнес / Юлия Высоцкая показала трогательный снимок с 83-летним мужем
кончаловский высоцкая фото отношения
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