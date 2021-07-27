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Житель Витебска изрезал жену и месячную дочь кухонным ножом
Происшествия
Житель Витебска изрезал жену и месячную дочь кухонным ножом
pixabay.com

Витебск, 27 июля. Трагедия произошла в результате ссоры. Женщина находится в реанимации, ребенок погиб.

ЧП случилось накануне. Супруги сильно поссорились, в результате чего 32-летний мужчина схватил кухонный нож и набросился на жену. Под удар попала и его месячная дочь. Преступник сбежал из дома после происшествия.

Пострадавшая успела вызвать скорую помощь. Она и ребенок были госпитализированы. Девочка скончалась от полученных травм, ее мама находится в реанимации.

Злоумышленник уже задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц. В ходе проверки было установлено что в момент убийства мужчина был пьян. В данный момент проводятся следственные действия.

Ранее в Москве было возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины ее бывшим молодым человеком на юге столицы, сообщает сайт РИАМО.

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нож уголовное дело трагедия
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