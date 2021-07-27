Замена самолета стала причиной задержки пассажирского рейса в Новом Уренгое

Новый Уренгой, 27 июля. Авиакомпания «ИрАэро» проводит замену самолета в новоуренгойском аэропорту для выполнения рейса в Уфу.

Проведение замены борта стало причиной задержки пассажирского рейса. Представители компании «ИрАэро» планируют задействовать резервный самолет авиаперевозчика Utair. Поэтому номер рейса «Новый Уренгой — Уфа» изменен с IO-217 на UT-1012.

Ожидаемое время вылета — 12:30. Для недопущения нарушения прав пассажиров ситуация находится на контроле новоуренгойской транспортной прокуратуры. Известно, что в подобных случаях гражданам предоставляется ряд услуг. Так, если ожидание рейса составляет более двух часов, то пассажиры получают возможность сделать два бесплатных звонка или отправить сообщения по электронной почте. Также при двухчасовой задержке предоставляются напитки.

Если рейс не отправляется в течение шести часов и более ночью или восьми часов и более днем, то зарегистрированным пассажирам предоставляют гостиницу и обеспечивают питанием за счет авиаперевозчика. Также гражданам организовывают транспорт до места размещения и обратно.

Задержка регулярного рейса А4 254 авиакомпании «Азимут» произошла в пермском аэропорту Большое Савино. Борт должен был следовать по маршруту Пермь — Нижний Новгород — Ростов-на-Дону.